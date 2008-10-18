Порушено 8 кримінальних справ про незаконне поводження зі зброєю

У Житомирській області протягом вересня органи внутрішніх справ порушили 8 кримінальних справ за фактами незаконного поводження зі зброєю, що вдвічі більше показника попередніх вісьмох місяців.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник прес-служби Управління МВС України в Житомирській області Валерій ФІЛЬО.

За його словами, кримінальні справи порушені за ст. 263 (незаконне поводження із зброєю) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

“За наслідками перевірок власників мисливської зброї, яких за час відпрацювання проведено понад 800, працівниками міліції області виявлено 18 порушень правил зберігання зброї за місцем проживання. Крім того, співробітниками органів внутрішніх справ області задокументовано 30 фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. До адміністративної відповідальності за порушення, пов`язані з придбанням, зберіганням і використанням озброєння притягнуто 25 осіб”, - повідомив керівник прес-служби обласної міліції.

З незаконного обігу вилучено 3 одиниці вогнепальної зброї, зокрема саморобний пристрій, обріз мисливської рушниці, обріз нарізної гвинтівки, і 3 одиниці холодної зброї, а також 166 патронів різного калібру, повідомив В.Фільо.