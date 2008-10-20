Погода на 21 - 25 жовтня

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі Криму 6-11°, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

22-23 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 23 жовтня у західних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, на узбережжі морів 6-11° тепла; вдень 12-17° тепла, у західних областях 22 жовтня 14-19°, 23 жовтня 9-14° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 22 жовтня 4-9° тепла, 23 жовтня 0-5° тепла.

24 жовтня у західних, північних та місцями центральних областях, 25 жовтня у східній половині України невеликий дощ (в Карпатах дощ з мокрим снігом); на решті території без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів подекуди 7-10° тепла, у східній частині, центральних областях та Карпатах місцями 0-2° морозу; вдень 7-13° тепла, на півдні до 16°.

У Києві 21 жовтня - без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

22-23 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

24 жовтня - невеликий дощ, 25 жовтня - без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.