Масштабний фестиваль ретро-техніки стартував у столиці /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Побачити можна все – від добре знаних винаходів радянських умільців до геть раритетних німців і американців. І те, що деяким вже по сто років – у голові вкладається важко. Всі машини доглянуті та справні, бо перебувають у руках фанатів, які грошей на своїх улюбленців не шкодують.

Читайте такожУ Дніпрі пройшла виставка ретро-автомобілів (фоторепортаж)

Одному з ентузіастів ще в останні роки СРСР пощастило за півтисячі карбованців придбати в знайомого німецький "Гановер" 1934 року випуску. Нині він коштує понад 100 тисяч євро. "Не продається. Вона не продається", - запевняє господар. Машина для нього – це щастя та душа.

Подібний фестиваль у Києві відбувається вже вп'яте і щоразу збирає усе більше поціновувачів ретро. Вони відшукують старі та рідкісні машини, як-от "моргуновки" 1960-х років – і відновлюють їх. Відбою від глядачів немає. Серед власників машин – і прості робітники, і мільйонери. Заможні власники на таких виставках зазвичай воліють залишатися невідомими, але подивитися на свої авто дозволяють. Знавці кажуть, що представлений "Мерседес" 1938 року випуску до війни, найпевніше, возив якогось генерала.