Експерти прогнозують зростання ВВП в Україні цього року і наступного

Інвестиційна компанія Concorde Capital знизила прогноз зростання реального ВВП з 6,8% до 5,3% у 2008 році, з 6,5% до 4,3% в 2009 році.

Про це йдеться в аналітичній записці компанії, переданій УНІАН.

Аналітики Concorde Capital знизили також прогноз зростання промисловості з 7% до 3% у 2008 році і з 7,5% до 5,9% у 2009 році.

У компанії повідомили, що основною причиною зниження прогнозів на 2008 рік є різкий спад обсягів виробництва в металургійному секторі, яке у вересні 2008 року склало 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2009 році зростання економіки сповільниться за рахунок загального зниження темпів зростання промисловості, торгівлі, податкових надходжень. Негативний вплив на зростання економіки надасть також утруднений доступ підприємств і фізичних осіб до кредитування.

Concorde Capital зберігає прогнози зростання споживчої інфляції, яке складе 21% у 2008 році і 15% у 2009 році, і промисловій інфляції: 40% у 2008 році і 18% у 2009 році.

Компанія знизила прогноз чистого притоку прямих інвестицій в економіку України з 13,5 млрд. доларів до 10 млрд. доларів у 2009 році на тлі світової економічної кризи. Притік портфельних інвестицій у країну також буде незначним.

Згідно з прогнозом Concorde Capital, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2009 році складе 21 млрд. доларів (9,1% від ВВП) і не зможе бути повністю перекритий за рахунок надходжень по фінансовому рахунку. Внаслідок цього резерви Національного банку на кінець 2009 року складуть близько 25 млрд. доларів. Недолік валютних надходжень в економіці сприятиме подальшому здешевленню гривні в 2009 році.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-вересні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року склав 6,9%, у вересні 2008 року проти серпня 2007 року - 5,5%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.