У виконкомі Кіровоградської міськради шукали вибухівку

У приміщенні виконкому Кіровоградської міської ради сьогодні шукали вибухівку після того, як охоронець повідомив про двох підозрілих чоловіків з чорними сумками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, близько 14.00 оперативно-диспетчерська служба прийняла телефонне повідомлення про те, що у будинку міськради знаходиться вибуховий пристрій. На місце події виїжджали бійці МНС, працівники міліції та управління СБУ в області.

Перевірка приміщення тривала близько півгодини, проте жодних підозрілих предметів виявлено не було. Працівників міськвиконкому не евакуйовували, але охорону установи було посилено.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, тривогу підняв охоронець, якому видались підозрілими двоє відвідувачів з двома великими сумками. На запитання одному з чоловіків, що він несе, той віджартувався: «Динаміт!».