У Міноборони пояснили, чому військова техніка вийшла на трасу Бориспіль-Київ

Переміщення військової техніки Збройних сил України пов’язані з виконанням планів бойової підготовки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві управління прес-служби Міністерства оборони України з приводу повідомлень деяких електронних ЗМІ, що “на трасі Бориспіль-Київ вишикувалася велика колона військової техніки, у складі якої, зокрема, бронетранспортери, польові кухні, а також жива сила”.

З цього приводу у Міноборони роз’яснили: “Як уже неодноразово повідомлялося, 17 жовтня у Дніпропетровській області завершилася активна фаза двоступеневого командно-штабного навчання з Об’єднаним оперативним командуванням Збройних сил України та 6-м армійським корпусом Сухопутних військ ЗС України “Рішуча дія – 2008”.

На даному етапі усі військовослужбовці, озброєння та техніка, які залучалися до проведення цього масштабного навчання, повертаються до місць постійної дислокації по всій території України.

Колони військової техніки рухатимуться територією Київської, Житомирської, Полтавської, Вінницької та інших областей. Вони супроводжуються підрозділами Військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України”.

У Міноборони також нагадали, що загалом до командно-штабного навчання “Рішуча дія – 2008” було залучено понад 4500 військовослужбовців та понад 1000 одиниць озброєння і військової техніки.