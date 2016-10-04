З початку року контракт із ЗСУ уклали понад 53 тисячі військових – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як розповів речник відомства, Міноборони продовжує професіоналізацію ЗСУ шляхом збільшення частки військовослужбовців за контрактом та відповідного зменшення мобілізованих військовослужбовців.

"З початку року контракт із ЗСУ вже уклали понад 53 тис. військовослужбовців, із яких понад 6 тис. – це офіцери. Отже, на цей час у Збройних силах України проходять військову службу за контрактом понад 109 тис. військовослужбовців сержантського та рядового складу та 47,5 тис. офіцерів", – заявив Гуцуляк.

Також, за його словами, пріоритетним завданням керівництва ЗСУ є поступова заміна мобілізованих військовослужбовців на вмотивованих добровольців-контрактників.

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"У 2016 році із числа мобілізованих громадян на військову службу за контрактом прийняті приблизно 11 тис. осіб. Водночас пріоритет надається комплектуванню вертикалі посад сержантського корпусу. Терміни підготовки військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах Збройних сил України відрізняються залежно від досвіду попередньої служби. Ті контрактники, які не проходили військову службу, проходять повну підготовку терміном до двох місяців. Ті, які проходили військову службу, проходять підготовку за скороченою програмою терміном до одного місяця. Ті військовослужбовці, які мають досвід виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції, відновлюють свої навички в період до трьох тижнів", – сказав речник оборонного відомства.

Він додав, що навчання завершуються іспитами, які тривають дві доби.