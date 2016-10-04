В Одесі адвоката піймали на спробі дати СБУшнику $13 тисяч за пошкодження доказів хабара в $1 тисячу

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, затримання сталося 3 жовтня в ресторані готелю «Улісс» в Київському районі Одеси.

За даними джерела, адвокат хотів передати хабар співробітнику СБУ за сприяння у пошкодженні відеозапису, який підтверджує вимагання неправомірної вигоди співробітником обласного управління Державної фіскальної служби.

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Останній був затриманий правоохоронцями приблизно місяць тому за отримання 1 тисячі доларів хабара.

«Подяка» співробітнику СБУ становила 13 тисяч доларів», - зазначило джерело.

В даний час проводяться оперативно-слідчі заходи.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, наразі затриманого госпіталізовано через різке погіршення здоров'я.

«Як виявилося, у адвоката тяжке хронічне захворювання», - зазначив правоохоронець.

Прес-служба прокуратури Одеської області повідомила, що адвокат намагався передати 13 тисяч доларів посереднику для вирішення питання з працівником УСБУ щодо знищення частини матеріалів кримінального провадження стосовно заступника начальника управління ГУ ДФС в області, затриманого у вересні на хабарі у 1 тисячу доларів.

За інформацією прес-служби, на цей момент підозрюваного податківця відсторонено від посади. Він вніс призначену судом заставу в розмірі майже 70 тисяч гривень і перебуває на волі.

Затриманий вчора на хабарі адвокат представляв інтереси цього чиновника.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Одесі затримано керівника одного з управлінь ДФС в Одеській області, який вимагав у підприємця хабар за позитивні висновки податкових перевірок та ненарахування штрафних санкцій. Спочатку він вимагав 3 тисячі доларів, але потім погодився на 1 тисячу. Під час отримання цієї суми його й затримали.

10 вересня затриманому було оголошено про підозру у злочині за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.