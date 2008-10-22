Тимошенко: стабілізація та вибори - взаємовиключні речі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що законопроекти про стабілізацію економічної ситуації впродовж двох днів буде доопрацьовано і направлено до Верховної Ради на розгляд.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ТИМОШЕНКО висловила після наради з представниками економічної і фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі.

«Одна-дві доби нам знадобиться для того, щоб антикризові закони погодити в експертних колах і з тими світовими фінансовими організаціями, які готові під певні рішення ВР надавати дуже серйозну фінансову допомогу Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, підготовлений законопроект планується обговорити з лідерами фракцій, аби вже при його розгляді в сесійному залі цей законопроект підтримали не менш як 226 депутатів.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО застерегла від внесення на розгляд до парламенту в одному пакеті законопроектів із стабілізації економічної ситуації та фінансування дострокових виборів.

«Я хочу наголосити, що стабілізація фінансового, економічного життя в країні і дострокові вибори – це взаємовиключні речі. Саме тому я хотіла б побачити обличчя того посадовця, який запропонував практично зробити пиріжок із законопроекту, який необхідний країні з отруєною начинкою, з витрачанням півмільярда гривень на вибори, тоді як ці гроші потрібні на стабілізацію банківської системи і підтримку її дієздатності», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що фракція БЮТ ніколи не підтримає в парламенті голосування цих законопроектів в одному пакеті.