Торги на біржах США закрилися зниженням основних індексів

01:01, 22 жовтня 2008
Суспільство
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Нафта теж дешевшає

Торги на американських фондових біржах 21 жовтня закрилися зниженням основних індексів, повідомляє AFP. Найбільше падіння продемонстрував високотехнологічний індекс Nasdaq, який втратив 4,16 відсотка (73,65 пункта) і зафіксований на позначці в 1696,38 пункта.

Індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 3,13 відсотка (30,68 пункта) до 954,54 пункта. Індекс Dow Jones втратив 2,58 відсотка (239,26 пункта) і був зафіксований на рівні в 9026,17 пункту.

Ціни на нафту на світових біржах у вівторок також знизилися. На торгах в Лондоні нафта марки Brent, за підсумками торгової сесії, коштувала 69,72 долара, що на 2,31 долара менше, ніж у понеділок. У США баррель нафти WTI подешевшав на 3,36 долара до 70,89 долара за баррель.

Лента.ру

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