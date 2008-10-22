Торги на біржах США закрилися зниженням основних індексів
Нафта теж дешевшає
Торги на американських фондових біржах 21 жовтня закрилися зниженням основних індексів, повідомляє AFP. Найбільше падіння продемонстрував високотехнологічний індекс Nasdaq, який втратив 4,16 відсотка (73,65 пункта) і зафіксований на позначці в 1696,38 пункта.
Індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 3,13 відсотка (30,68 пункта) до 954,54 пункта. Індекс Dow Jones втратив 2,58 відсотка (239,26 пункта) і був зафіксований на рівні в 9026,17 пункту.
Ціни на нафту на світових біржах у вівторок також знизилися. На торгах в Лондоні нафта марки Brent, за підсумками торгової сесії, коштувала 69,72 долара, що на 2,31 долара менше, ніж у понеділок. У США баррель нафти WTI подешевшав на 3,36 долара до 70,89 долара за баррель.