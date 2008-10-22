ВМС України поповнять призовники з Криму, Луганська та південних областей

На службу у Військово-Морські Сили України цієї осені буде призвано 1055 юнаків; найбільше призовників прибуде з АРК, південних областей та Луганської області. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС з посиланням на дані начальника приймально-технічної комісії підполковника Сергія КАРПЕНКА.

Зокрема, за інформацією офіцера, на сьогоднішній день на український флот прибули по дві команди призовників з Автономної Республіки Крим і Одеси, а також одна команда з Херсона. „Нинішньої осені саме з цих регіонів, а також із Запорізької, Луганської та Миколаївської областей очікується найбільша кількість юнаків для проходження морської служби”, - йдеться у повідомленні прес-центру.

Загалом під час поточного призову лави Військово-Морських Сил поповнять 1055 юнаків, переважна більшість з яких буде служити на кораблях українського флоту, решта - у берегових частинах. 109 призовників залишаться у навчальному центрі ВМС Збройних Сил України, де отримають кваліфікацію молодших спеціалістів.