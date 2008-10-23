Ющенко поїхав на Житомирщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, у Житомирі глава держави візьме участь у роботі IV з`їзду спеціалістів із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України. Головними питаннями з`їзду стануть розвиток національної системи охорони здоров`я та перспективи її розбудови; проблеми забезпечення якості кадрових ресурсів у системі охорони здоров`я держави; реформування системи охорони здоров`я відповідно до євроінтеграційних процесів держави; перспективи розвитку в Україні соціальної медицини.

В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з роботою Житомирського обласного центру охорони здоров`я матері і дитини та візьме участь в урочистому відкритті нової Kонсультативно-діагностичної поліклініки ім. О.Ф.Гербачевського.

У поїздці Президента супроводжують міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ і заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

У рамках поїздки Президент проведе зустріч із представниками ЗМІ.