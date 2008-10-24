СБУ викрила канал контрабанди в Іллічівському порту

Співробітники Служби безпеки України викрили канал контрабанди товарів широкого споживання виробництва Туреччини, Сирії та Китаю в зоні діяльності митного поста «Іллічівськ».

Як повідомили УНІАН у прес-групі Одеського обласного управління СБУ, «діючи спільно з інспекторами Державної митної служби України, співробітники СБУ виявили факти незаконного ввезення на митну територію України різних груп товарів, що прибули на теплоході на адресу одного з товариств з обмеженою відповідальністю».

Зокрема, було встановлено, що доставлені в трюмах судна 224 тонни вантажу (більш як 15 вантажних автомобілів, хутряних шуб, дублянок, шкірних пальт і курток, спортивного одягу відомих марок) не відповідали кількості і асортименту товарів, заявлених у вантажно-митних деклараціях.

За попередньою оцінкою, в декларації не була внесена половина загальної кількості товарів, митна вартість яких складає не менш як 16,5 млн. грн., що могло призвести до несплати митних платежів на суму понад 5 млн. грн.

За фактом контрабанди порушена кримінальна справа, розпочато слідство.