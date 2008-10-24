Індекс Dow Jones почав зростати

За підсумками торгів на американських фондових біржах індекс "блакитних фішок" Dow Jones 23 жовтня зріс на 172,04 пункта (2,02 відсотка) і склав 8691,25 пункта, повідомляє AFP. Індекс Nasdaq спустився на 11,84 пункта (1,25 відсотка) до рівня 1603,91 пункта, а індекс широкого ринку SP`s 500 піднявся на 11,34 пункта (1,26 відсотка) до рівня 908,11 пункту.

На біржах була відмічена висока волатильність: зокрема, амплітуда коливань індексу Dow Jones за день перевищила 500 пунктів.

На час початку торгів на біржах у США європейські індекси істотно впали - на один-три відсотка, проте після двох днів падіння американський фондовий ринок "намацав дно", і 23 жовтня торги почалися з незначної корекції котирувань.

Лента.ру