Нафтогаз і Газпром домовились про довгострокові прямі контракти

НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” уклали угоду про принципи довгострокової співпраці в газовій сфері, яка припускає перехід до кінця цього року на прямі взаємовідносини між двома компаніями у сфері постачань природного газу.

Копія угоди, підписаної головами правлінь “Газпрому” і “Нафтогазу України” Олексієм МІЛЛЕРОМ і Олегом ДУБИНОЮ, розміщена на сайті тижневика “Дзеркало тижня”.

Зокрема, згідно з документом, сторони узгодили, що для переходу на прямі взаємовідносини заборгованість “Нафтогазу України” перед компанією RosUkrEnergoAG (Швейцарія) за поставлений газ переводиться на “Газпром”, а газ, що поставляється “Газпромом” до України, буде призначений тільки для споживачів країни.

“Нафтогаз України” і “Газпром” також домовилися укласти до 30 жовтня 2008 року прямий контракт на постачання в листопаді-грудні середньо- і центральноазіатського природного газу до України за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Єдиним імпортером всього обсягу природного газу на територію країни визначено “Нафтогаз України”.

Крім того, угода передбачає укладання до 1 листопада довгострокових контрактів на постачання природного газу до України і його транзиту територією країни.

Угодою передбачено, що перехід на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на природний газ, що імпортується, для споживачів України відбуватиметься впродовж подальших 3 років.

Розмір транзитної ставки в довгостроковому контракті, згідно з угодою, визначатиметься сторонами на рівні 2008 року і корелюватиметься зі знижуючим коефіцієнтом на ціну 6,4 млрд. куб. м природного газу, необхідного для забезпечення роботи газотранспортної системи України.

Також “Нафтогаз України” зобов`язався укласти з ООО “Газпром збут Україна” довгостроковий контракт на постачання 7,5 млрд. куб. м природного газу для його подальшої реалізації промисловим споживачам України, а також всебічно сприяти ООО “Газпром збут Україна” в отриманні ліцензії на постачання не менш як 7,5 млрд. куб. м і терміном дії, що дорівнює терміну дії контракту між “Газпромом” і “Нафтогазом України”.

Крім того, “Нафтогаз України” забезпечить проведення спільних з “Газпромом” експортних постачань на європейський ринок в узгоджених обсягах газу.

“Нафтогаз України” гарантує надійний і безперебійний транзит через територію України російського природного газу щорічно на рівні 2008 року, але не менш як 120 млрд. куб. м на рік.

Також сторони домовилися про вихід з угоди про врегулювання відносин у газовій сфері від 4 січня 2006 року з моменту виконання умов нової угоди, включаючи перехід на прямі поставки газу споживачам України і погашення “Газпрому” заборгованості, пов`язаної з постачаннями газу споживачам України.