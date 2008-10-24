Долар на міжбанку стабілізувався вище 6 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту стабілізувалися вище за позначку 6,00 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Згідно з повідомленням, торги на міжбанку доларом США відкрилися котируваннями 5,9050/6,0250, до 11:00 ціни піднялися до 5,9500/6,0350, а до 12:00 досягли значень 6,0050/6,0550. До закриття ціни встановилися на рівні 6,0200/6,0700. О 15:00 НБУ оголосив про продаж валюти за курсом 5,3400.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2155/0,2210, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2175/0,2215. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль виріс до 27,1088 (+0,1304).

"На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2709/1,2712, а до 15:00 впали до 1,2579/1,2581. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 7,5010/7,6635, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 7,5270/7,6445, а до 12:00 знизилися до 7,5265/7,5990. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривня пішли вгору – 7,5740/7,6470", – сказано в повідомленні компанії.