Не минуло двох місяців, як начальника СБУ повернули харків'янам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, Указ про кадрові зміни опублікований на офіційному сайті глави держави.

Іншим своїм Указом В.ЮЩЕНКО призначив на посаду начальника Харківського облуправління СБУ Андрія МУХАТАЄВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше А.МУХАТАЄВ обіймав посаду начальника УСБУ в Харківській області. 2 вересня ц. р. він був переведений у Київ на посаду першого заступника начальника Управління СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю.