Податкова Вінниччини за місяць конфіскувала товару майже на 14 млн

Співробітники Державної податкової адміністрації у Вінницькій області за січень-вересень в ході проведення загальнодержавних операцій «Контрабанді - стоп» та «Акциз» вилучили з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей на суму 13,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні відділу економічного аналізу ДПА у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у т.ч. вилучено лікеро-горілчаних напоїв на суму 1,6 млн. грн., тютюнових виробів – на суму 103,2 тис. грн., спирту – 9938,1 дал. на суму 1,8 млн. грн.

Припинено злочинну діяльність 33 підпільних цехів з виробництва товарів народного споживання, у т.ч. 14, які нелегально виробляли алкогольну продукцію.

Крім того, виявлено 81 фіктивних фірм, три конвертаційних центра, за операціями яких відшкодовано 554,8 тис. грн.