Податкова Вінниччини за місяць конфіскувала товару майже на 14 млн

18:35, 25 жовтня 2008
Суспільство
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Горілка, сигарети, спирт...

Співробітники Державної податкової адміністрації у Вінницькій області за січень-вересень в ході проведення загальнодержавних операцій «Контрабанді - стоп» та «Акциз» вилучили з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей на суму 13,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні відділу економічного аналізу ДПА у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у т.ч. вилучено лікеро-горілчаних напоїв на суму 1,6 млн. грн., тютюнових виробів – на суму 103,2 тис. грн., спирту – 9938,1 дал. на суму 1,8 млн. грн.

Припинено злочинну діяльність 33 підпільних цехів з виробництва товарів народного споживання, у т.ч. 14, які нелегально виробляли алкогольну продукцію.

Крім того, виявлено 81 фіктивних фірм, три конвертаційних центра, за операціями яких відшкодовано 554,8 тис. грн.

 

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