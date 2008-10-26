У Лаврі освятять встановлений Балогою пам’ятник

29 жовтня духовенство Української та Польської Православних Церков освятить пам`ятник Кирилу і Мефодію, що нещодавно встановлено на території Києво-Печерської Лаври коштом керівника президентської адміністрації Віктора Балоги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Предстоятеля УПЦ.

Для участі у церемонії 27 жовтня на запрошення Митрополита Володимира до України прибуває Предстоятель Польскої Православної Церкви Митрополит Варшавський Савва. Під час чотириденного візиту до країни Митрополит Савва також отримає звання Почесного доктора Київської духовної академії, відвідає три жіночі монастирі - Корецький, Зимненський, Свято-Пантелеймоновський.