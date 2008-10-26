Погода на 27-31 жовтня

27 жовтня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Криму північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (на заході місцями 1-2° морозу), вдень 8-13° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла (на узбережжі Криму до 13°), вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28-29 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів. У південній та східній частинах вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (28 жовтня місцями 0-2° морозу), на узбережжі морів 8-11° тепла; вдень 13-18°.

30-31 жовтня без істотних опадів, лише 30 жовтня на крайньому заході, 31 жовтня в західних областях очікується дощ. Температура вночі 4-10° тепла, на узбережжі морів та Закарпатті до 12°; вдень 12-18°, у південній частині та на Закарпатті місцями 20°.

На Київщині 27 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 0-5°тепла, вдень 8-13°.

28-29 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

30-31 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-10°, вдень близько 15°.