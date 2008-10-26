Росія підготувала пропозиції щодо зміни світової фінансової системи

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ представить на саміті двадцяти найбільших економічних держав, який пройде 15 листопада у Вашингтоні, пропозиції щодо зміни світової фінансової системи. Як передає РІА Новости, про це повідомив перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ.

Він не став розкривати зміст російських пропозицій.

"Я думаю, що нам треба чекати цього пакета, його подання нашим президентом. Можу лише сказати, що цей пакет містить як заходи міжнародної фінансової структури, яким чином повинні діяти міжнародні фінансові організації, і це стосується національного регулювання", - сказав І.ШУВАЛОВ.

Коментуючи висловлювання низки західних політиків і експертів з критикою світової фінансової системи, перший віце-прем`єр сказав, що не думає, що Захід відмовляється від ідеології вільного ринку.

"Питання в іншому. Нині існуюча світова фінансова система, вона неадекватна тим умовам, в яких ми живемо. У Російській Федерації наше керівництво постійно про це говорить останні роки", - заявив І.ШУВАЛОВ, відзначивши, що нині ці питання обговорюватимуться на саміті двадцяти найбільших економічних держав у Вашингтоні.

Саміт збереться у Вашингтоні для обговорення ситуації у світовій економіці і фінансах.

Членами "групи двадцяти", створеної в 1999 році, є Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, а також Європейський союз.