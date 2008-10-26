Власники "Фаїни" заявляють, що Карпачова заважає вести переговори

Переговори щодо звільнення з піратського полону в Сомалі судна «Фаїна» поставлені під загрозу, заявили сьогодні власники судна.

Як передає ІТАР-ТАРС, в поширеній сьогодні заяві керівництва одеської компанії «Тімекс тім», якій належить судно, відзначили, що процес переговорів «знов поставлений під загрозу спробами втручання інших сторін».

Йдеться про зусилля уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, яка прибула до сусідньої з Сомалі Кенії і йде, за словами «Тімекс тим», на “неузгоджені спроби почати свої власні переговори з піратами”.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Н.КАРПАЧОВА провела багато зустрічей з посадовцями Кенії, серед яких спікер парламенту, міністр оборони і начальник генерального штабу; а також з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Кенії Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором програм розвитку ООН в Кенії Еніасом ЧУМОЮ; представником Верховного комісара ООН з питань біженців з Сомалі Гильермо БЕТОККИ.

Враховуючи результати всіх переговорів, Уповноважений з прав людини вважає, що переговорний процес щодо звільнення екіпажу «Фаїни» вийшов на вирішальну стадію. Враховуючи ситуацію в Сомалі, де наступив колапс держави як такого, в переговорному процесі досягнута згода щодо підключення ради старійшин племен.

Нині Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег. До місця утримання піратами «Фаїни» в сомалійському порту Хобьо наближається ескадра з сімох бойових кораблів НАТО, а також сторожовий корабель Балтійського флоту Росії «Нестрашимый».

Корабель «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 громадян України, троє - Росії та один - Латвії, був захоплений біля берегів Сомалі 25 вересня.