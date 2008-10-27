Фінансисти країн G7 стурбовані становищем японської валюти

Фінансисти країн "Великої сімки" (G7) висловили занепокоєння "надмірною нестабільністю" обмінного курсу японської єни.

"Ми підтверджуємо наш спільний інтерес щодо сильної і стабільної міжнародної фінансової системи. Ми занепокоєні нещодавньою надмірною нестабільністю обмінного курсу єни і пов`язаними з нею можливими несприятливими наслідками для економічної і фінансової стабільності. Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій на ринках і діятимем відповідним чином", - йдеться в спільній заяві міністрів фінансів і голів центральних банків G7, поширеній міністерством фінансів Японії.

За підсумками торгів 24 жовтня 2008 р. курс єни щодо долара досяг найвищого обмінного рівня за останні 13 років. Це викликало побоювання щодо спроможності Японії експортувати автомобілі й іншу продукцію, оскільки в умовах світової фінансової кризи ці товари на американських ринках стоять дорожче.

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