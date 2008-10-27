Японський Nikkei упав до мінімального показника за 26 років

Японський індекс ділової активності Nikkei за підсумками торгів у понеділок впав на 6,36% - до мінімального показника за останні 26 років, повідомляє агентство Франс Прес.

Торгова сесія завершилася зниженням індексу, що відображає котирування акцій 225 провідних компаній Японії, на 486,18 пункта - до відмітки 7162,90 пункта.

За оцінками аналітиків, причиною різкого зниження індексу стали побоювання інвесторів щодо посилення світової фінансової кризи.

На закритті торгів в минулу п`ятницю Nikkei також продемонстрував різкий спад на 9,6% на тлі песимізму біржових гравців щодо падіння прибутків японських компаній.

РИА "Новости"