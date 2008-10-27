Японський Nikkei упав до мінімального показника за 26 років
11:46, 27 жовтня 2008Суспільство
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За підсумками торгів у понеділок
Японський індекс ділової активності Nikkei за підсумками торгів у понеділок впав на 6,36% - до мінімального показника за останні 26 років, повідомляє агентство Франс Прес.
Торгова сесія завершилася зниженням індексу, що відображає котирування акцій 225 провідних компаній Японії, на 486,18 пункта - до відмітки 7162,90 пункта.
За оцінками аналітиків, причиною різкого зниження індексу стали побоювання інвесторів щодо посилення світової фінансової кризи.
На закритті торгів в минулу п`ятницю Nikkei також продемонстрував різкий спад на 9,6% на тлі песимізму біржових гравців щодо падіння прибутків японських компаній.
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