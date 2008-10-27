У Києві «замовили» керівника комерційного банку

У Києві співробітники Головного управління по боротьб із організованою злочинністю попередили скоєння замовного вбивство керівника одного зі столичних комерційних банків, затримавши замовника і посередника в цьому злочині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, замовником виявився один з керівників ліквідаційної комісії іншого комерційного банку, а посередником - тренер зі східних єдиноборств одного оздоровчо-спортивного клубу.

За попередніми даними, мотивом скоєння злочину стали неприязні відносини між банкірами на сімейно-побутовому грунті.

Замовника і посередника було затримано під час передачі ними 13 тис. дол. «кілеру» за виконання вбивства, яке було інсценовано співробітниками ГУБОЗ.

Наразі обох фігурантів злочину затримано, слідчим управлінням Головного управління МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ст. 15 (замах на вбивство) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.