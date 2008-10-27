На Тернопільщині згоріло 18,5 т соняшнику

На Тернопільщині внаслідок пожежі у трьох господарствах згоріло 18,5 тонни соняшнику. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, сьогодні, 27 жовтня об 01.36. в Гусятині в сушильному агрегаті “Петкус” селянського фермерського науково-виробничого господарства «Мрія» згоріло 3,5 т насіння, частково пошкоджено сушильний агрегат. Ймовірна причина пожежі – порушення технологічного процесу. Матеріальні збитки становлять близько 15 тис. грн.

Також згоріло 10 т насіння соняшнику на підприємстві “Агрон”, що в селі Товстолуг Тернопільського району. Займання виникло в сушильному 40-тонному агрегаті “S-611”. Як пояснили рятувальники, під час пожежі соняшник почав виділяти олію, яка ще більше сприяла поширенню пожежі. Гасили її п’ять екіпажів вогнеборців близько 4 годин, побороти вогонь вдалося аж після застосування пінних агрегатів. Причина пожежі та матеріальні збитки наразі ще теж встановлюються.

Така ж пожежа трапилася 25 жовтня в Бучачі на території ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, де загорілася зерносушка ДСП-50. Внаслідок пожежі вогнем знищено близько 5 тонн соняшнику, пошкоджено устаткування. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.