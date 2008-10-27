Нацбанк не вписався у свій же коридор
17:01, 27 жовтня 2008Суспільство
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Результати торгів на міжбанку
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк продавав долари США за курсом 5,4000. При цьому торги по американській валюті досягли до закриття цінових рівнів 6,1200/6,1650.
Нагадаємо, що новий валютний коридор, встановлений недавно Нацбанком, це 4,95 грн/дол плюс-мінус 8%. Отже, його верхня межа – 5,346 грн/дол.
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