НБУ знизив курс гривні до долара ще на 13 копійок

Національний банк України встановив на 28 жовтня офіційний курс гривні на рівні 5,35 грн. за 1 долар.

Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НБУ на 28 жовтня 2008 року: 100 USD США – 535.0000 (на 27 жовтня - 522.0000), 100 EUR – 666.6100 (на 27 жовтня - 657.5112), 10 RUR – 1.9561 (на 27 жовтня - 1.9291).