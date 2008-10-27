Розпочався всеукраїнський жіночий театральний фестиваль

У Ніжині розпочався П`ятий Всеукраїнський театральний фестиваль жіночої творчості імені М.Заньковецької. Фестиваль відкрила вистава Київського академічного Молодого театру "Звичайна історія".

Як повідомили УНІАН у Ніжинському драмтеатрі, театральний фестиваль жіночої творчості присвячений таланту видатної актриси М.Заньковецької, чиє життя тісно пов`язане з Ніжином. Він триватиме до 4 листопада. За цей час глядачі зможуть переглянути 11 вистав, три з них розраховані на юних глядачів.

Особливістю цьогорічного фестивалю стануть урочистості з нагоди 75-річчя від дня заснування Ніжинського українського драматичного театру імені М.Коцюбинського, що пройдуть 1 листопада.

Учасниками театрального фестивалю є професійні творчі колективи з різних міст України – Житомира, Херсона, Чернігова, Києва, Севастополя та актори Брянського обласного ордена Трудового Червоного Прапору театру драми імені О.Толстого.