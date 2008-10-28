В Україну іде потепління

Завтра, 29 жовтня, на території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 2-7° тепла, на узбережжі морів подекуди 8-12°; вдень 11-16°, в південній частині до 19°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

30-31 жовтня утримається мінлива хмарність. В західних областях 30 жовтня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, 31 жовтня часом дощі.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, 30 жовтня до 20°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. На решті території без опадів, лише вдень 31 жовтня у північних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у східній половині місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині, а 31 жовтня і в більшості північних та центральних областей 6-11°; вдень 12-17°, в Криму, а 31 жовтня і в південних областях до 20°.

1-2 листопада без істотних опадів, лише у західних, а 2 листопада і у північних та центральних областях невеликі дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 12-17°, у південній частині та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Завтра у Києві та області без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

30-31 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 31 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 30 жовтня 3-8°, 31 жовтня 6-11°; вдень 12-17°.

1 листопада у столиці та області без істотних опадів, 2 листопада - невеликі дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 12-17°.