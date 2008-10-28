Євро на українському міжбанку сягнув максимуму

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями - 6,0850/6,1850 грн. за 1 дол., до 11:00 ціни піднялися до 6,1400/6,1900, до закриття цінові рівні досягли верху 6,3400/6,3750 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:00 НБУ продавав валюту за курсом 5,5 грн./дол. США.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2190/0,2245 грн. за 1 рубль, а до 11:00 ціни виросли до 0,2210/0,2265. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2275/0,2330 грн. за 1 крб. У Росії курс долар-рубль упав до 27,3025 (-0,0648).

«На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2483/85, а до 15:15 піднялися 1,2519/21. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 7,5915/7,7265, до 11:00 ціни пішли вгору 7,6595/7,7320. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH сягли максимуму 7,9325/7,9865», - сказано в повідомленні.