Під Харковом через отруєння алкоголем померло ще троє осіб

У Харківській області кількість загиблих внаслідок отруєння алкоголем сягнула 44 осіб, повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"За відомостями служби, в селі Слобідське Харківського району 14 жовтня отруївся алкоголем та помер чоловік. У смт Високий 12 жовтня та 13 жовтня отруїлися алкоголем ще дві особи. Вони померли 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю по Харківській області становить – 91, із них померли – 44. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 30 померлих.

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Як зазначає видання, на Харківщині з 22 вересня внаслідок отруєння алкоголем померли близько 40 осіб, ще близько 100 були госпіталізовані. Правоохоронці виявили вісьмох осіб, які займалися виробництвом і розповсюдженням цього алкоголю. Виробнику, трьом його посібникам обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 вересня у Харкові для однієї з власниць магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, суд визначив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначив заставу в розмірі 275 тисяч гривень. Минулого тижня жінку випустили СІЗО після сплати застави.

Слідство триває за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та загибелі людей).