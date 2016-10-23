Антимайданівець, якого СБУ зняла з літака "Белавіа", має намір судитися з Україною

Про це повідомив Мартіросян на своїй сторінці у Facebook.

«Буду подавати позов до суду для оскарження протиправних дій у відношенні мене з боку української влади. Пройдуся по вертикалі українських і європейських судів», – написав він.

Також він оприлюднив фото свого квитка для підтвердження присутності на літаку, який був повернений до Києва.

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю, 21 жовтня, СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, розвернутися і повернутися назад в Київ.

При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами, СБУ вже заперечила цю інформацію.

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Незабаром стало відомо, що причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Армена Мартиросяна, прихильника "Антимайдану".

Підозрюваного зняли з літака та обшукали. Борт вилетів у Мінськ після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він дістався Мінська іншим авіалайнером.

Армен Мартиросян – громадянин Вірменії, який мешкає у Москві, працює у прокремлівських ЗМІ й постійно поливає брудом Україну. Російські видання називають його журналістом, сам себе він вважає політтехнологом.