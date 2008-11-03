Британський, французький і німецький індекси піднялися

Фондові ринки Європи за підсумками торгів у понеділок, 3 листопада, продемонстрували зростання на 0,6-1,5%, передає агентство Франс Прес.

До закриття торгів британський індекс FTSE 100 зріс на 1,51% - до позначки 4443,28 пункта.

Німецький DAX у понеділок підвищився на 0,62%, досягнувши 5018,85 пункта.

Французький індекс CAC за підсумками торгів піднявся на 1,17% - до 3527,97 пункта.

Впродовж торгів на європейських біржах у понеділок аналітики відзначили плутані коливання провідних індексів. Знервована обстановка на біржі, за даними агентства, пояснюється побоюваннями аналітиків щодо економічної ситуації в Європі, і президентськими виборами в США, які відбудуться 4 листопада.

Єврокомісар з питань економіці Хоакім Альмунія заявив, що фінансова криза поки що не подолана, а ситуація на світових фінансових ринках залишається хиткою.

За його словами, в умовах світової кризи показники економічного зростання в ЄС знижуватимуться, і не виключене подальше погіршення фінансово-економічної ситуації в світі, додавши, що "рецесія є реальним ризиком для низки країн як Єврозони, так і ЄС.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основний фондовий індекс Великої Британії, розраховується по котируваннях акцій 100 британських компаній з максимальною ринковою капіталізацією, зважених за ринковою капіталізацією.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основний біржовий індекс Франції, розраховується як середньозважене за капіталізацією значення цін акцій 40 найбільших компаній.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основний фондовий індекс Німеччини, розраховується як індекс прибутковості акцій 30 найбільших компаній (за ринковою капіталізацією), уточнює РІА “Новости”.