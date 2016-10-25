Луценко заявив, що не згодний з Горбатюком щодо очного суду над Януковичем

Про це він заявив «Громадському».

"Всі економічні справи, необхідні для передачі злочинного угруповання Януковича до суду, відходять разом зі слідчими та прокурорами. Це вимушено. Бо Горбатюк проти заочного процесу, каже: треба чекати на очний. Я на це ніколи не погоджусь", – сказав генпрокурор.

При цьому Луценко зазначив, що в управлінні Горбатюка лишаються всі справи Майдану і всі співробітники, що над ними працювали.

Читайте такожУ ГПУ заявили, що розслідування "Великої справи Януковича" під загрозою

Як повідомляв УНІАН, адвокати родин “Небесної Сотні” виступили проти рішення генпрокурора Юрія Луценка про створення у ГПУ Управління з розслідувань злочинів, вчинених злочинними організаціями, оскільки, на їхнє переконання, об'єднання кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича і його поплічників в одну призведе фактично до розвалу цих справ у суді.