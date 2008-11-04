Лондонська поліція бере на роботу звільнених банкірів

Підрозділ фінансової поліції Лондона набирає на роботу банкірів, які втратили роботу через економічну кризу в країні, пише РІА “Новости” з посиланням на британську газету Financial Times.

Розширення штату фінансової поліції пов`язане з рішенням уряду посилити контроль як за фінансовими інституціями, так і за приватним банківським сектором, де швидше за все, підвищиться рівень злочинів через погіршення економічної ситуації, повідомив новий глава департаменту фінансової поліції Стів Хед.

“Упевнений, що кількість шахрайств продовжиться, якщо ситуація в економіці погіршає", - вважає Хед.

Колишні банкіри саме стануть в нагоді, оскільки вони добре знайомі з тонкощами функціонування світового ринку. "Два чи три роки тому цих людей важко було найняти, тепер ми не маємо такої проблеми", - повідомив в інтерв`ю газеті Хед.

Банківських фахівців зараховують до команди слідчих нового підрозділу по економічних злочинах, який налічує 150 осіб. Керівництво фінансової служби також має намір залучити людей з банків, щоб дати поліції необхідні знання банківської індустрії, повідомляє газета.