Дубина - про переговори з Газпромом: коли підпишемо, тоді й дізнаєтесь

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що переговори з ВАТ «Газпром» щодо ціни на газ, який постачатиметься в Україну в 2009 році, йдуть за графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у рамках міжнародного форуму «Нафта і Газ 2008».

«Переговори йдуть за графіком. Коли підпишемо, тоді й дізнаєтесь», - сказав О.ДУБИНА. При цьому він додав, що в підписаних раніше документах не була обумовлена конкретна дата підписання контрактів на 2009 рік.

У свою чергу перший заступник міністра палива та енергетики України Олег БУГАЄВ зазначив, що, за прогнозом Мінпаливенерго, всі контракти будуть підписані до кінця цього року. «Сподіваюся, що є ще два місяці, і домовленості будуть досягнуті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів ВАТ «Газпром» на засіданні 28 жовтня прийняла до уваги інформацію про стан розрахунків і перспективи взаємин з українською стороною і доручив правлінню компанії перейти на нову схему взаємин з Україною в газовій сфері.

«Правлінню доручено вжити необхідних заходів для врегулювання заборгованості за поставлений в Україну природний газ, продовжити роботу з переходу на нову схему відносин у газовій сфері з Україною і щодо поетапного переходу на ринкові ціни на газ для її споживачів. З цією метою мають бути проведені переговори і підготовлені відповідні контракти з урахуванням Меморандуму про співпрацю в газовій сфері, підписаного прем`єр-міністрами Росії і України 2 жовтня 2008 року», - йдеться в заяві Газпрому.

Нагадаємо, 2 жовтня під час зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА був підписаний Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджено намір поетапного (протягом трьох років) переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Цього року в Україну буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менше 55 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за 1 тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною на сьогодні є НАК «Нафтогаз України».

З 1 травня 2008 року постачання газу промисловим споживачам України в обсязі 7,5 млрд. кубометрів здійснює 100-процентне дочірнє суспільство ВАТ «Газпром» ТОВ «Газпром збут Україна».