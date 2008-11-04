Екс-президент України отримав мільйонний закордонний паспорт

Сьогодні в Дарницькому районі Києва (вул. Леніна, 64) відкрився міжрегіональний центр видачі паспортних документів для виїзду за кордон.

Центр створено у тісній співпраці МВС України з Консорціумом «ЄДАПС» – виробником і постачальником нових закордонних паспортів, технологій і устаткування для паспортної системи України. Дата відкриття Центру практично співпадає з 15-річчям першого Указу Президента України про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що вийшов 23 жовтня 1993 року.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв`язку з тим, що даний указ був підписаний тодішнім Президентом України Леонідом КРАВЧУКОМ, саме він сьогодні одержав мільйонний український закордонний паспорт, виготовлення яких почалося консорціумом «ЄДАПС» чотири роки тому.

У коментарі журналістам з даного приводу Л.КРАВЧУК сказав: «Той, хто одержує цей паспорт і виїжджає за межі України, по-справжньому повинен бути громадянином України, оскільки саме цього сьогодні, на жаль, нам не вистачає – є багато прикладів, коли люди за кордоном з файним паспортом поводяться не дуже «файно».

У свою чергу, присутній на відкритті центру міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сказав, що після відкриття цього року аналогічного пункту видачі закордонних паспортів на вулиці Саксаганського в Києві Міністерство проаналізувало кількість бажаючих одержати закордонні паспорти і вирішило знайти можливості відкриття нових центрів.

Також Ю.ЛУЦЕНКО поділився планами спільно з консорціумом «ЄДАПС» організувати замовлення закордонних паспортів поштою з подальшим їх отриманням безпосередньо по прибутті замовника в центр видачі документа. «Подивимося, що з цього вийде, я думаю, що вже у січні будуть результати такого експерименту», - сказав міністр, додавши, що також на даний момент йдуть дебати щодо оформлення закордонних паспортів протягом трьох годин, але остаточне рішення не ухвалене, оскільки попит на таку послугу ще не великий.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, подібного роду центри МВС планують відкрити в Харкові, Львові, Донецьку, а в майбутньому, можливо, в інших регіонах, якщо того вимагатиме ситуація.

Консорціум на заході представляють Ірина ОБИДЕНКО, президент Консорціуму «ЄДАПС», і Сергій ЯКОВЛЄВ, начальник Департаменту ВАТ «КП ВТІ» (компанія-учасник Консорціуму «ЄДАПС»).

Це вже другий у Києві міжрегіональний центр, де українці оперативно можуть оформити закордонний паспорт незалежно від місця прописки. В майбутньому планується створити мережу подібних центрів по всій Україні.

У новому Центрі паспорт можна буде оформити за три дні, десять днів і за місяць. У перспективі планується ввести послугу, коли бажаючі зможуть одержати цей документ буквально протягом трьох годин.

За даними прес-служби консорціуму, Міжрегіональний центр видачі паспортних документів обладнаний за останнім словом техніки і науки з дотриманням усіх міжнародних і національних стандартів. Щоб забезпечити відвідувачам і співробітникам максимально комфортні умови, розробники Центру ретельно опрацьовували кожну функціональну складову: кондиціонування, ергономічність, санітарію, освітлення, психологічне сприйняття приміщень, надійний зв`язок, захист і контроль доступу при оформленні документів, високу швидкість обслуговування тощо.

Записатися на оформлення закордонних паспортів у Центрі можна буде в режимі on-line (через інтернет-сайт), телефоном і у порядку живої черги. У Центрі обладнано зручний і затишний зал очікування. На території Центру працюватимуть відділення банку, страхового і туристичного агентств, авіакаси. Також на території Центру також розміщена зручна стоянка для паркування автомобілів. Пропускна спроможність Міжрегіонального центру видачі паспортних документів – 400 осіб на день.