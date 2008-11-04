Черновецький влаштував киянам «чорний вівторок»

Столична влади не змогла грамотно забезпечити продаж нових жетонів на проїзд у метрополітені.

Таку думку висловив директор аналітично-дослідницького центру “Інститут міста" Олександр СЕРГІЄНКО, повідомили УНІАН у прес-службі центру.

Він зазначив, що в перший день запровадження нової вартості проїзду в метро біля кас утворилися величезні черги, оскільки люди не могли наперед придбати нові жетони. Крім того, більшість пасажирів обмінювала старі жетони на нові «за курсом» 4 до 1.

«Якби ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та решта посадовців мали трохи серця та більше розуму, вони почали б продавати нові жетони не в день подорожчання, а за тиждень до «чорного вівторка», – вважає О.СЕРГІЄНКО. Він також звернув увагу, що "міська влада й не подумала забезпечити школярів, студентів та звичайних пасажирів місячними проїзними».

Експерт також сказав, що, "незважаючи на обіцянки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо збереження для киян вартості проїзду у метро на рівні 50 коп., всі пасажири – і прописані, і не прописані в столиці, – будуть сплачувати по 2 грн. за проїзд, оскільки річні проїзні квитки зараз ніхто не продає".