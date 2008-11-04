Завтра на Хрещатику - публічна здача ключів від машин КМДА

Завтра об 11.00 біля будівлі столичної мерії буде організовано публічну здачу чиновниками Київської міської держадміністрації ключів від службових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, захід вібудеться на майданчику перед центральним входом до будівлі КМДА.

Окрім автомобілів нинішнього керівництва КМДА будуть представлені раритетні авто колишніх посадовців.

Як нагадують у прес-службі, захід організовано на виконання розпорядження мера про проведення першого аукціону з продажу автомобілів автопарку Київради та КМДА.

Дата проведення самого ж аукціону не повідомляється.