Завтра на Хрещатику - публічна здача ключів від машин КМДА
19:23, 04 листопада 2008Суспільство
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А самі автомобілі згодом продадуть
Завтра об 11.00 біля будівлі столичної мерії буде організовано публічну здачу чиновниками Київської міської держадміністрації ключів від службових автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, захід вібудеться на майданчику перед центральним входом до будівлі КМДА.
Окрім автомобілів нинішнього керівництва КМДА будуть представлені раритетні авто колишніх посадовців.
Як нагадують у прес-службі, захід організовано на виконання розпорядження мера про проведення першого аукціону з продажу автомобілів автопарку Київради та КМДА.
Дата проведення самого ж аукціону не повідомляється.
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