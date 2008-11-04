Нацбанк знизив курс гривні до долара ще на 3,5 копійки
23:02, 04 листопада 2008Суспільство
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... а до євро - на 4
Національний банк України встановив на 5 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 582.6100 за 100 доларів США (на 4 листопада – 579.1800).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 5 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 EUR – 746.9060 (на 4 листопада – 742.6246),
10 RUR – 2.1515 (на 4 листопада – 2.1388).
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