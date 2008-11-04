Нацбанк знизив курс гривні до долара ще на 3,5 копійки

Національний банк України встановив на 5 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 582.6100 за 100 доларів США (на 4 листопада – 579.1800).

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 5 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:

100 EUR – 746.9060 (на 4 листопада – 742.6246),

10 RUR – 2.1515 (на 4 листопада – 2.1388).