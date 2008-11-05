У кафе «Карлсон» хулігани побилися з працівником прокуратури

Прес-служба Генеральної прокуратури України інформує громадськість про подробиці інциденту у Чернівцях за участі працівника прокуратури

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сьогодні один із центральних телеканалів повідомив, що нібито «…у місцевому ресторані Чернівців співробітник прокуратури поранив 18-річного юнака…». Прес-служба відомства уповноважена поінформувати громадськість про те, що сталося насправді.

26 жовтня 2008 року близько 20 години у приміщенні дитячого кафе «Карлсон» стосовно працівника прокуратури групою осіб були скоєні протиправні дії, за фактом яких порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України. (Хуліганство, вчинене групою осіб, пов`язане з опором представникові влади, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії – УНІАН).

Встановлено, що працівник прокуратури з дружиною, родичами та знайомими святкували у цьому кафе день народження сина разом з іншими дітьми віком від 2 до 5 років.

Одночасно у сусідній залі закладу перебувала компанія молодих людей у кількості 22 осіб у стані алкогольного сп’яніння, які вступили в суперечку та висловлюючись нецензурною лайкою на адресу працівників кафе, погрожували фізичною розправою, пошкодили майно, побили пляшки, виламали двері, що вели до зали, де перебували діти.

У відповідь на зауваження працівника прокуратури вийти з зали й не заважати дітям, четверо найбільш агресивних осіб завдали йому ударів кулаками. Вже на вулиці, захищаючи себе особисто та членів своєї родини, прокурор вимушений був здійснити два попереджувальні постріли в повітря зі спецзасобу травматичної дії, однак нападники продовжували наносити йому удари й вирвали з рук збою. Лише після приїзду міліції, яку викликали родичі та працівники кафе, бійка була припинена. У результаті завданих тілесних ушкоджень працівник прокуратури отримав струс головного мозку, забій різних частин тіла й був госпіталізований до міської лікарні швидкої допомоги. За даними медичних аналізів, працівник прокуратури алкогольних напоїв не вживав.

Наразі особи, які вчинили хуліганські дії, встановлені, вирішується питання про їх затримання в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України та пред’явлення їм обвинувачення.