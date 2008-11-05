НБУ трохи підвищив гривню до долара

Національний банк України встановив на 6 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 582.2400 за 100 доларів США (на 5 листопада – 582.6100).

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 6 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:

100 EUR – 746.9060 (на 5 листопада – 746.9060),

10 RUR – 2.1633 (на 5 листопада – 2.1515).