НБУ трохи підвищив гривню до долара
20:58, 05 листопада 2008Суспільство
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До євро - без змін
Національний банк України встановив на 6 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 582.2400 за 100 доларів США (на 5 листопада – 582.6100).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 6 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 EUR – 746.9060 (на 5 листопада – 746.9060),
10 RUR – 2.1633 (на 5 листопада – 2.1515).
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