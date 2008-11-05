Яценюк: Україна перша в черзі на кредит МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду винесла Україну на перше місце в черзі на отримання кредиту. Про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК в США.

"Ми практично переконали МВФ. Основна вимога до нас – макроекономічна дисципліна і прозоре використання 16,5 мільярдів доларів. Левова частка цієї допомоги - підтримка валютно-обмінного курсу і платіжного балансу України, друга частина кредиту повинна піти на розвиток вітчизняної економіки", - цитують спікера “Подробиці”.

Він також додав, що "в тому випадку, якщо ми одержимо позитивне рішення, я думаю, що воно буде позитивним, ми одержимо сигнал для всіх інших світових інвесторів".

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ на засіданні 5 листопада.

4 листопада А.ЯЦЕНЮК відбув з робочою поїздкою в м. Вашингтон (США) з метою проведення переговорів щодо надання Україні кредиту від МВФ.