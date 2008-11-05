На кордоні з Румунією знайшли хованки з цигарками

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками прикордонної поліції Румунії припинили спробу незаконного переміщення через українсько-румунський кордон партії тютюнових виробів загальною кількістю 27 тисяч пачок цигарок.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин ЛІСНИК, завдяки вчасно отриманій оперативній інформації оперативно-пошуковою групою відділу прикордонної служби «Красноїльськ» (україно-румунський кордон, Чернівецька область, Сторожинецький район) було виявлено 18 ящиків цигарок (9 тис. пачок) марки «Ронсон». Схованку з тютюновими виробами було облаштовано на відстані 150 метрів від лінії державного кордону. Усі ящики з цигарками були ретельно обгорнуті чорним поліетиленом і заклеєні скотчем.

Інформація про виявлення цигарок була терміново передана через контактний пункт «Порубне» співробітникам прикордонної поліції Румунії, які на своїй території також виявили 18 ящиків цигарок того ж виробника.

Крім того, 1-2 листопада під час проведення оперативних заходів у приватному помешканні громадянина Румунії, яке розташоване поблизу кордону з Україною, було виявлено ще 18 ящиків цигарок марки «Ронсон».

Після оформлення відповідних документів вилучені на території України тютюнові вироби передано співробітникам податкової міліції.