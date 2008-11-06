Американські біржові індекси знизилися на 5%

Торги на американських біржах в середу, 5 листопада, закрилися зниженням основних фондових індексів, повідомляє AFP.

Dow Jones Industrial втратив 5,05 відсотка (486,01 пункту) і був зафіксований на позначці 9139,27 пункта. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 знизився на 5,27 відсотка (52,98 пункту) до 952,77 пункта. Високотехнологічний Nasdaq знизився на 5,53 відсотка (98,48 пункта) до рівня в 1681,64 пункта.

Ціни на нафту на світових біржах в середу продовжили зниження. Зокрема, в Нью-Йорку нафта марки Brent подешевшала на 5,23 долара до позначки в 65,30 долара за баррель. У Лондоні ціна нафти марки WTI за підсумками біржових торгів знизилася на 4,57 долара до 61,87 долара за баррель. Зниження вартості нафти, на думку біржових аналітиків, пов`язане з надходженням даних про скорочення потреби американської економіки в цьому виді енергоносіїв.

Лента.ру