ДПАУ підрахувала очікувані втрати бюджету від кризи

Втрати бюджету від податку на прибуток у зв`язку з економічною кризою становитимуть приблизно 5,9 млрд. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Втім, незважаючи на кризу в економіці, податківці мають намір виконати план надходжень до загального фонду державного бюджету України, підкреслили в прес-службі.

На четвертий квартал 2008 р. Міністерство фінансів України затвердило план надходжень до загального фонду держбюджету на рівні 35,622 млрд. грн., зокрема, у жовтні - 8,33 млрд. грн., у листопаді - 14,514 млрд. грн. і в грудні - 12,778 млрд. грн., які необхідно забезпечити в умовах фінансової кризи, погіршення кон`юнктури на ринках, йдеться в повідомленні.

Також у ДПАУ зазначили, що «найбільше фінансова криза вплинула на надходження податку на додану вартість, податку на прибуток і рентних платежів».