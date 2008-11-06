МВФ видав прогноз падіння української економіки у 2009 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння української економіки в 2009 році на 3% після очікуваного зростання на 6% поточного року.

Про це говориться в прес-релізі Фонду, повідомляє Reuters.

МВФ також прогнозує, що інфляція в 2009 році знизиться до 17% з 25,5%, очікуваних поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів США.

Програма розрахована на два роки, МВФ готовий терміново направити Києву 4,5 млрд. доларів.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.