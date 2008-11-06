В Україні - шлюбний бум

Протягом липня-вересня цього року в Україні було укладено вдвічі більше шлюбів, ніж за попередній квартал поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за даними статистики органів реєстрації актів цивільного стану громадян, у липні-вересні в Україні взяло шлюб понад 106 тисяч пар, тоді як протягом квітня-червня на весільний рушник стало лише 48 тисяч пар.

Загалом, співвідношення розлучень до шлюбів протягом ІІІ кварталу 2008 року становило 36%.

Найкраще співвідношення шлюбів до розлучень традиційно зафіксоване у західних регіонах – Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях, де на кожні 3-4 шлюби припадало лише 1 розлучення.

Найгірше співвідношення – майже на кожен шлюб припадало одне розлучення – зафіксоване в Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Загалом протягом ІІІ кварталу в Україні розірвало шлюб 38 тисяч 437 пар.

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