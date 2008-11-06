Нацбанк зробив виключення зі своєї заборони достроково знімати депозити

Національний банк України затвердив роз`яснення щодо права інститутів спільного інвестування (ІСІ) достроково вилучати депозити.

Як повідомляє сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу, це роз`яснення було дане у відповідь на відповідне звернення Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Згідно з одержаною інформацією, заборона Нацбанку на дострокове зняття коштів з банківських рахунків не поширюється на ІСІ.

Так, у тексті роз`яснення наголошується, що заборона НБУ «не поширюється на операції інститутів спільного інвестування відкритого типу, інститутів спільного інвестування інтервального типу, пов`язані з виконанням зобов`язань відповідного ІСІ щодо обов`язкового викупу власних цінних паперів на вимогу інвестора, і на операції недержавних пенсійних фондів, пов`язаних з виконанням зобов`язань відповідного недержавного пенсійного фонду щодо здійснення виплат своєму учаснику».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №319 від 11 жовтня 2008 року заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.